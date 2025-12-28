سيول شديدة تقتحم طوزخورماتو عبر كركوك (فيديو)

شفق نيوز– صلاح الدين

اجتاحت كميات كبيرة من مياه السيول، يوم الأحد، قضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين قادمة من وادي الشاي بمحافظة كركوك، وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الواقعة ضمن حوض الوادي.

وقال مصدر مسؤول في مديرية الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، لوكالة شفق نيوز، إن تدفق السيول جاء بشكل مفاجئ ومناسيب عالية، ما استدعى مراقبة الوضع المائي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، خصوصاً في المناطق القريبة من مجرى الوادي.

وأضاف المسؤول، أن الجهات المتخصصة تتابع تطورات الوضع عن كثب، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والوديان وعدم المجازفة بعبور الطرق التي تشهد جرياناً للمياه، حفاظاً على سلامتهم.