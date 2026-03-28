سيول ديالى تبتلع صبياً وانهيار "شرفة" يتسبب بإصابة مدني في الأنبار

شفق نيوز – ديالى/الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوفاة صبي يبلغ من العمر 11 سنة غرقاً نتيجة السيول في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الصبي سقط في مستنقع مياه تشكّل نتيجة السيول وتجمع المياه بعد الموجة الأخيرة الغزيرة"، مبيناً أن "الطفل يُدعى أحمد ظاهر فرج، وهو من سكان منطقة بختياري في خانقين".

وأضاف أن فرق الإسعاف قامت بنقل جثة الصبي إلى الطب العدلي، فيما فتحت السلطات المحلية تحقيقاً لتحديد ملابساته والظروف المحيطة بالغرق.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز أفاد في وقت سابق اليوم السبت بانهيار جسر جلوى الشهير، وهو جسر مخصص للمشاة يربط بين منطقتي جلوى والميدان في مدينة خانقين شمال شرقي ديالى، وذلك بفعل شدة السيول المارة أسفله.

ويأتي هذا بعد موجة أمطار وسيول ضربت خانقين ومناطق شرق ديالى خلال الأيام القليلة الماضية، إذ شهدت المدينة هطولات مطرية يومي 26 و27 آذار، اندفعت من المرتفعات الإيرانية باتجاه خانقين وقزانية ومندلي، مع امتلاء ستة أودية حدودية شرق المحافظة.

وفي محافظة الأنبار، أُصيب مدني إثر انهيار شرفة تعود لبناء قديم في شارع مكينة الثلج بمدينة الرمادي، ما استدعى نقله لتلقي العلاج.

وأوضح مصدر آخر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث جاء نتيجة تهالك البناء، بالتزامن مع موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها المدينة، ما أدى إلى إضعاف البنية الإنشائية لعدد من الأبنية القديمة.

ودعا مواطنون الجهات المعنية إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لفحص الأبنية الآيلة للسقوط، تفادياً لوقوع حوادث مماثلة تهدد سلامة السكان".