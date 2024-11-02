سيول جارفة تنهي حياة راع وراعية أغنام في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة كركوك، مساء السبت، بمصرع راع وراعية أغنام جراء سيول جرفتهم مع عشرات الأغنام بسبب شدة الأمطار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً كانت قد خرجت لرعي الأغنام في قرية الطويرية التابعة لناحية العباسي بقضاء الحويجة (55 جنوب غربي كركوك)، جرفتها السيول مع أغنامها إلى نهر الزاب الصغير ولم يعرف مصيرها لغاية الآن".

وأضاف المصدر، أن "راع ثان لقي مصرعه قرب قرية غريب حيث شدة السيول جرفته وأغنامه باتجاه نهر الزاب، وغرق مع أغنامه في مياه النهر".