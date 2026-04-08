سيول تجرف شاحنة محمّلة بـ"فول الصويا" شرق صلاح الدين (فيديو)

شفق نيوز– صلاح الدين

جرفت السيول، يوم الأربعاء، شاحنة محمّلة بمادة فول الصويا في محيط قضاء طوز خورماتو شرق محافظة صلاح الدين، نتيجة موجة أمطار غزيرة شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، إن "السيول اندفعت بقوة عبر الأودية والطرق الخارجية القريبة من القضاء، ما أدى إلى انجراف شاحنة كانت تسير على أحد الطرق غير المعبدة، وكانت محمّلة بكميات من فول الصويا".

وأوضح أن "قوة تدفق المياه حالت دون تمكن السائق من السيطرة على المركبة، لتجرفها لمسافة قبل أن تستقر على جانب الطريق".

وأضاف المصدر، أن "الحادث لم يُسفر عن وقوع خسائر بشرية تُذكر، حيث تمكن سائق الشاحنة من النجاة، فيما تعرضت المركبة لأضرار مادية متفاوتة، فضلاً عن تلف جزء من حمولتها نتيجة اختلاطها بمياه السيول".

وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني والجهات المعنية توجهت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، وعملت على تأمين المكان ومنع اقتراب المركبات الأخرى، إضافة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتفادي وقوع حوادث مماثلة، خصوصاً في المناطق التي تشهد تدفقاً عالياً لمياه الأمطار".

وتابع المصدر، قائلاً إن "موجة السيول جاءت نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مناطق شرق صلاح الدين، ما تسبب بارتفاع مناسيب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة السير، خاصة في الطرق الترابية والزراعية التي تفتقر إلى بنى تصريف مناسبة".

ودعا السائقين إلى "توخي الحذر الشديد وتجنب سلوك الطرق القريبة من مجاري السيول أو الأودية خلال فترات هطول الأمطار"، مؤكداً أن "الظروف الجوية الحالية تتطلب إجراءات وقائية لتفادي الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات".

وتشهد مناطق عدة من محافظة صلاح الدين، ولاسيما أطراف طوز خورماتو والمناطق القريبة من الحدود الإدارية مع كركوك، حالات مشابهة خلال مواسم الأمطار، حيث تتكرر حوادث انجراف المركبات أو انقطاع الطرق بسبب السيول، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة إنشاء مشاريع بنى تحتية لمعالجة تصريف مياه الأمطار والحد من المخاطر.