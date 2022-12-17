سينما "اليهودي" تعود الى ديالى بطراز أوروبي بعد غياب لثلاثة عقود

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، اليوم السبت، اعادة افتتاح سينما وسط بعقوبة بعد غيابها عن العروض السينمائية منذ 30 عاما وبطراز حديث يحاكي الطراز الأوروبي.

ونشرت وكالة شفق نيوز في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي مناشدات شعبية وثقافية لاحياء سينما بعقوبة واعادة تشييدها بعد هدمها عام 2003، وتحولها الى ركام.

ويقول قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "موقع سينما بعقوبة يعود للادارة المحلية لبعقوبة ومنح استثماراً الى تاجر اهلي والذي سيشيد محالاً تجارية ويضع شاشة عرض كبيرة في واجهة البناية كسينما خارجية".

واضاف ان "تفاصيل عمل التاجر والمستثمر لارض سينما بعقوبة غير واضحة التفاصيل حتى الان لادارة بعقوبة".

فيما اكد الاعلامي والناشط الثقافي مصطفى الهود، لوكالة شفق نيوز، ان "افتتاح سينما بعقوبة على نهر خريسان وسط بعقوبة بحضور شعبي وثقافي واسع اليوم تخلله عرض فيلم عن قدم بعقوبة وعزف للفرقة الفلكلورية في بعقوبة".

وبين الهود ان "السينما كمرحلة اولية هي عبارة عن شاشة عرض متطورة في واجهة البناية وهي عبارة عن سينما خارجية على نمط السينمات الاوروبية".

وسينما ديالى والتي تسمى شعبياً "سينما اليهودي" تأسست عام 1949 غيبها ومحى أثرها اليوم مجمع تجاري شيد بديلاً للسينما في صفحة حزينة تعكر إرث وهوية بعقوبة الفنية والثقافية' بحسب اهالي بعقوبة.

وهُدمت سينما ديالى منذ سنوات طويلة وتناقلت ملكيتها من مالكها الأصلي "يهودا حسقيل إلياس"، إلى أشخاص عدة، في وقت أعلنت الجهات المعنية بالآثار عام 2019، أن السينما تعد ملكية خاصة كونها ليست معلماً تاريخياً أو أثرياً.