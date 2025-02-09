سيناتور يعارض قرار ترامب بإيقاف تمويل "شارع سمسم" في العراق

شفق نيوز/ دافع السيناتور الديمقراطي، كريس كونز، عن قرار الحكومة الأمريكية بإنفاق 20 مليون دولار على إنتاج "شارع سمسم" في العراق، مؤكدا على الدور الحاسم الذي أداه البرنامج في تعزيز الصحة العامة ومكافحة التطرف بين الأطفال العراقيين.

وقال كونز، في تصريحات صحفية، أن "هذا البرنامج ليس مجرد تمويل لعرض لأطفال.. يستفيد ملايين في بلدان مثل العراق من هذا البرنامج، لأنه يساعد على تعليم القيم، ويساعد في تعليم الصحة العامة، ويساعد على منع الأطفال من الموت بسبب الزحار والأمراض".

‏‎وأشار كونز، وهو عضو في مجلس الشيوخ، إلى أن "شارع سمسم" هو أكثر من مجرد برنامج تعليمي - فهو يؤدي دورا مهما في تشكيل السلوكيات السلمية وتعزيز التعاون في مجتمع يتصارع مع العنف وعدم الاستقرار.

وزاد بالقول، إن برامج مثل "شارع سمسم" توفر بديلا للرسائل المتطرفة، ولا سيما في المناطق التي اكتسبت فيها جماعات مثل داعش نفوذا في السابق.

وختم السيناتور الديمقراطي، حديثه بالقول: "يعلم هذا العرض قيما مثل التعاون والسلام والتعاون في مجتمع يكون فيه البديل هو تطرف داعش والإرهاب".

وأدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دورًا محوريًا في دعم العراق منذ عام 2003 عقب إسقاط نظام صدام حسين، حيث ساهمت في دعم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني والمصارف، كما قدمت مستلزمات مدرسية ضخمة مثل الحقائب والدفاتر، قبل أن تنتقل إلى تنشيط المجتمع المدني بشكل أوسع.

وتعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكبر جهة مانحة منفردة في العالم، حيث أنفقت الولايات المتحدة في السنة المالية 2023 نحو 72 مليار دولار على مجالات متعددة مثل صحة المرأة، وتوفير المياه النظيفة، وأمن الطاقة، ومكافحة الفساد.

وفي العراق، دخلت الوكالة بشراكة مع المصرف الأهلي العراقي في عام 2024 لتقديم تمويل بقيمة 1.65 مليون دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأطلقت مشروعًا لدعم أكثر من 18 ألف عراقي. كما دعمت من خلال مبادرة "صناع بغداد" 25 مشروعًا تجاريًا في العاصمة العراقية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أعلنت الوكالة عن استثمار 20 مليون دولار بالتعاون مع منظمة اليونيسف لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في خمس محافظات عراقية، ما أثر إيجابيًا على حياة 2.5 مليون شخص، بينهم الفئات الأكثر ضعفًا.

وفي أغسطس/ آب 2024، قدمت الوكالة 2.2 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم 41,000 نازح عراقي ولاجئ سوري في إقليم كوردستان العراق.