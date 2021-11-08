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سيكون أخطر من أليسو.. العراق يحذر من نية تركيا انشاء سد جديد على دجلة

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-08T18:23:50+0000
سيكون أخطر من أليسو.. العراق يحذر من نية تركيا انشاء سد جديد على دجلة

شفق نيوز/ حذرت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الاثنين، من نوايا تركية لإنشاء سد جديد على نهر دجلة سيكون أخطر على العراق من سد أليسو. يأتي ذلك بعد يومين من افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سد "اليسو" رسمياً بسعة تخزين تبلغ 11 مليار متر مكعب.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية كاظم سهر للقناة العراقية الرسمية، إن "الجانب التركي يعتزم تنفيذ مشروع سد الجزرة على نهر دجلة وهذا المشروع نحن نتخوف منه أكثر من تخوفنا من سد أليسو، الأخير سد لتوليد الطاقة ويتم إطلاق مياهه بين فترة وأخرى بينما سد الجزرة إروائي".

وأضاف، أن "الطبيعة الاروائية لسد الجزرة تشكل خطراً لأنه سيحتجز حصة العراق القليلة من المياه اذا تم تنفيذه دون الاتفاق بين الجانبين التركي والعراقي".

وتابع سهر أن "الاتفاقات العراقية - التركية بموجب مذكرة التفاهم الثنائية ما زالت قائمة ومعمول بها وفي شهر حزيران الماضي قام وفد من الوزارة بزيارة انقرة والحصول على نتائج طيبة استثمرت في الصيف الماضي".

وأكد أن "الجانب التركي كان يبحث عن ممولين لإنشاء سد الجزرة وطمأنوا الوزارة بأنه لن يؤثر على حصة العراق ونحن صراحةً نتخوف لأن الوعود في السياسة لا تطبق دائما".

وتابع أن "الطريق ليس مسدودا وهناك مباحثات واتصالات عراقية - تركية تشدد على وجوب الحفاظ على حصص العراق".

وفيما يتعلق بأهمية سد محكول الجاري العمل عليه حالياً أوضح سهر، أن "اتمام سد مكحول لن يتم إلا بعد اربع سنوات على الأقل، واكماله سيسمح بالسيطرة على جميع الروافد المائية شمال العراق وهذه أهمية كبرى".

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