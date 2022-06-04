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"سيروان ودجلة" ينهيان حياة شابين في كلار وصلاح الدين

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-04T06:59:36+0000
"سيروان ودجلة" ينهيان حياة شابين في كلار وصلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان، يوم السبت، بغرق شابين خلال محاولتهما السباحة في نهري "سيروان ودجلة" بحادثين منفصلين، الاول بمنطقة كلار ضمن إدارة كرميان الكوردستانية والاخر في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شاباً من مواليد 2003 غرق في نهر سيروان خلال محاولته السباحة في منطقة رزكاري التابعة لقضاء كلار"، مبيناً أن "جثة الغريق تم انتشالها ونقلها إلى الطب العدلي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث".

وفي صلاح الدين أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بغرق شاب يبلغ من العمر 19 عاماً خلال محاولته السباحة في نهر دجلة داخل قرية الخضرانية التابعة لناحية السهل الاخضر في قضاء الشرقاط شمالي المحافظة"، مشيرا إلى أن "الشرطة النهرية والأهالي يواصلون البحث لانتشال جثة الغريق".

وتشهد عدة محافظات حوادث غرق مستمرة خلال فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية اللازمة واللجوء إلى السباحة في الأنهر والجداول.

 

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