سيراً على الأقدام.. عشرات البغداديين يغادرون إلى كربلاء (صور)

شفق نيوز/ انطلق العشرات من أهالي العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، سيراً على الأقدام، صوب مدينة كربلاء (120كم)، لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية للموسم الحالي.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، طريق مسير الزائرين من منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد، حيث تنتشر المواكب الحسينية على جانبي الطريق، لتقديم الخدمات من طعام وشراب، وغيرها من الخدمات الصحية.

وبحسب مراسل الوكالة، فإن الزيارة في العام الحالي، شهدت تغيير خط مسير الزوار، وانسيابية كبيرة في الطرق الرئيسة.

من جانبه، أفاد مصدر أمني، للوكالة، بأن قوات الأمن قطعت بشكل جزئي ومؤقت خط سريع القاسم باتجاه سريع الدورة، وحولت سير المركبات للاتجاه المعاكس.