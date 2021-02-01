سيد دخيل.. أزمة مياه وسط اشتباكات مع متجاوزين

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار حيدر عزيز الابراهيمي، يوم الاثنين، ان القضاء يعاني من شح كبير في المياه، في وقت تحدث فيه مسؤول آخر عن عمليات "كر وفر" واشتباكات مع المتجاوزين.

وقال الإبراهيمي لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء سيد دخيل يعاني من أزمة مائية كبيرة والسبب يعود إلى قلة الاطلاقات المائية، ولا نعرف سبب ذلك، حيث أن اتصالاتنا وصلت لأعلى مسؤول في وزارة الموارد المائية ولكن دون جدوى".

وأضاف، أن "الوزارة أبلغت ادارته لاحقا ان التجاوزات هي سبب الشحة المائية في القضاء، وقلنا لهم كيف يكون هناك تجاوز؟، ولا توجد مياه في الانهر التابعة لاراضي القضاء".

وبين الابراهيمي، انه" مؤخرا تم اعتماد نظام مائي يسمى ( المراشنة) بيننا وبين المناطق الواقعة على (ناظم الكسر) ، لهم 4 ايام، ولنا 4 ايام، وهذا النظام يشمل المناطق الواقعة على شط ال ابراهيم فقط، اما بالنسبة لنهر الصالحية الذي يعتمد القضاء عليه بشكل رئيسي فقد تعرض هو الاخر خلال الأيام الماضية الى انخفاض مائي غير مسبوق".

وتابع قائممقام قضاء سيد دخيل، أن "القضاء الان بوضع (لا حول ولا قوة له)، واستبعد ان يتم العودة الى الابار الارتوازية"، مبينا أن " المناطق التي تضررت بسبب الشحة المائية التي ضربت نهر الصالحية وشط ال ابراهيم تقع على طريق طوله 56كم".

من جانبه علق مدير الموارد المائية في ذي قار، غزوان السهلاني حول الازمة المائية في قضاء سيد دخيل.

وقال السهلاني لوكالة شفق نيوز،" لا توجد أزمة في محافظة ذي قار والتصاريف المائية في من مدخل نهر الغراف افضل بكثير من الأعوام السابقة، الذي يحصل حاليا في المحافظة وخاصة الجهة الشمالية والشرقية لذي قار هو وجود عملية توسع في الزراعة من 421 الف دونم إلى ضعف هذا الرقم خارج إطار الخطة المحددة، حيث أن غالبية الفلاحين هذا العام اتجهوا نحو الزراعة".

وأضاف، أن "هناك تجاوزات على المشاريع المائية في المحافظة، فمثلا قضاء سيد دخيل توجد فيه قناة الصالحية، وهذه القناة نسيطر عليها نهارا وليلا يتم التجاوز عليها وكان العملية (كر وفر) مع المتجاوزين، ووصل الأمر بنا إلى الدخول بشجارات عنيفة مع المتجاوزين وصلت لمراحل (الاشتباك بالأيدي) خلال الأيام الماضية ".

وتابع السهلاني، أن" الوضع حاليا تحت السيطرة، والكمية المائية التي تطلق من سدة الكوت للمحافظة تأتي لذي قار منها نسبة 70%، و30% منها لواسط، اما بالنسبة للمياه الداخلة للمحافظة من نهر الفرات فانها شهدت انخفاضا بسبب الاستهلاك المائي للخطة الزراعية، وقلة الأمطار هذا الموسم".

واوضح ، ان" كوادر الموارد المائية بذي قار في قتال يومي من الكوت حتى قضاء الاصلاح وسيد دخيل بين غلق وسد ومشاكل وكل شيء حدث لنا، حيث قمنا بتقديم مئات الشكاوى ضد المتجاوزين، فضلا عن مئات الإنذارات ضد المزارعين أصحاب المضخات ".

ولفت السهلاني إلى أن" هناك قائممقام لإحدى الوحدات الإدارية في شمالي المحافظة قاد حملة للتجاوز على الحصة المائية المقررة لوحدته الإدارية وتأمين كمية مياه اكبر لفلاحي وحدته الإدارية، فضلا عن تدخله بعمل المديرية في قضاءه، وتم توجيهه لاحقا من ديوان المحافظة بعدم التدخل مرة أخرى بعمل المديرية في التوزيع المائي، والا ستكون هناك عقوبات".

وكشف مصدر في زراعة ذي قار، لوكالة شفق نيوز عن "وجود عملية سحب للسماد في المحافظة بشكل كبير، حيث كان سابقا يمنح الفلاح 40 كغم للدونم الواحد، والسماد متوفر في السوق المحلية، اما الان يمنح الفلاح 60كغم، والسماد اختفى من الأسواق حيث أن هناك توسع كبير في عملية الزراعة بالمحافظة خلال الموسم الحالي وهذا ينعكس ايجابا على الموارد الزراعية في للبلاد، لكنه يضرها في الناحية المائية والكميات المتوفرة منها".