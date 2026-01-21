سيدخل الخدمة قريباً.. هيئة الجمارك السورية تتسلم منفذ اليعربية الحدودي مع العراق

شفق نيوز – دمشق

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، اليوم الأربعاء، أنها ستتسلّم منفذ اليعربية الحدودي مع العراق من قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة ستبدأ اليوم بإجراءات تسلم منفذ اليعربية الذي يربط سوريا بالعراق من قوات سوريا الديمقراطية حيث يقع المنفذ في المناطق التي كانت تسيطر عليها"، مشيراً إلى أن المنفذ "كان مغلقاً منذ بداية الثورة".

وأكد علوش، أن "المنفذ سيدخل الخدمة قريباً"، مبيّناً أن "التواصل ممتاز مع الجانب العراقي".

وأشار المتحدث إلى أن "المنفذ الوحيد داخل الخدمة حالياً هو منفذ البوكمال وما زال يعمل بشكل طبيعي"، وهذا المعبر يحاذيه من الجانب العراقي معبر القائم الحدودي.