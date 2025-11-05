سيتسع لـ9 ملايين مسافر.. الحكومة توقع عقد تطوير مطار بغداد الدولي

شفق نيوز- بغداد

وقعت الحكومة العراقية، يوم الاربعاء، عقد تطوير مطار بغداد الدولي، مع الائتلاف الفائز بتنفيذ المشروع، الذي تقوده شركة أميركية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني رعى مراسم توقيع إحالة العطاء إلى الائتلاف الفائز بتنفيذ مشروع تطوير مطار بغداد الدولي وتوسعته وتشغيله، حيث فاز ائتلاف CAAP، الذي تقوده شركة كوربوراسيون أمريكا للمطارات".

وأضاف "وقد عملت مؤسسة التمويل الدولية/IFC التابعة لمجموعة البنك الدولي الاستشاري المختص للحكومة، لمدة سنتين على إعداد هذا العطاء وتجهيز متطلبات طرح المشروع أمام الشركات العالمية، وتأهيل أفضل العطاءات، وإعداد العقد الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير المطار وتشغيله".

وتابع "ستتضمن عملية التطوير والتحديث بناء صالة جديدة للمسافرين، بسعة (9) ملايين مسافر سنوياً في المرحلة الأولى، ترتفع لاحقاً إلى (15) مليون مسافر، إضافة الى تأهيل مدارج الطائرات، ونصب جسور لإركاب المسافرين، وتشييد مبنى متكامل لسلطة الطيران المدني، وصالة حديثة للشخصيات، ومرأب حديث للسيارات، وتأهيل المنظومات الخدمية الشاملة بما يتوافق مع المعايير الدولية للمطارات، إضافة إلى تدريب الكوادر العراقية الحالية، وتوفير (1000) فرصة عمل جديدة، لكل مليون مسافر جديد عند زيادة السعة".

وبين "ووقع إحالة العطاء عن الجانب العراقي المدير العام لدائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل، وعن الجانب المستثمر، مدير تطوير أعمال الائتلاف لمنطقة الشرق الأوسط".