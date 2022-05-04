سيارة "مقطوعة" تودي بحياة صاحبها في صلاح الدين وغرق سائحة في بحيرة دوكان

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-04T12:24:11+0000
سيارة "مقطوعة" تودي بحياة صاحبها في صلاح الدين وغرق سائحة في بحيرة دوكان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بمصرع شخص بحادث مروري في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيا يدعى (أنمار النايف الدلي) من اهالي ناحية آشـور شمالي الشرقاط توفي عـد تعرضه لحادث سير مؤسف في الحي العسكري وسط مدينة الشرقاط شمالي صلاح الدين".

وبين المصدر أن "الضحية كان يقود سيارة مقطوعة (ملحومة) من جزأين وتوفي بعد فقدان السيطرة على السيارة واصطدامها بالرصيف".

وتشهد محافظة صلاح الدين حوادث سير مستمرة بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية وغياب الإجراءات العقابية الرادعة.

وفي السياق، أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بغرق امرأة في بحيرة دوكان بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الامرأة غرقت خلال تنزهها هي وعائلتها في مصيف دوكان السياحي بمحافظة السليمانية".

واضاف ان "المرأة تبلغ من العمر 38 عاما وهي من أهالي محافظة واسط وتم نقلها إلى مستشفى دوكان".

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