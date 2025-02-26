سيارة مسرعة و"طاحونة" تتسببان بمصرع رجلين قرب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمصرع رجل إثر تعرضه لحادث دهس في ناحية اللطيفية جنوب بغداد، فيما لقي عامل مصرعه في حادث داخل طاحونة بقضاء المدائن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رجلًا من مواليد 1994 لقي مصرعه بعد أن دهسته عجلة مسرعة يقودها صاحبها باستهتار ورعونة ضمن منطقة الدايرة في ناحية اللطيفية.

وأوضح أن قوة أمنية ألقت القبض على السائق وتم إيداعه التوقيف.

وفي حادث آخر، ذكر المصدر أن عاملًا يعمل في طاحونة ضمن مشروع الوحدة بقضاء المدائن جنوب شرق بغداد، توفي على الفور إثر تعرضه لحادث التفاف "قايش" الطاحونة عليه.

وأضاف أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي.