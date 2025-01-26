سيارة تقطع طريقاً دولياً يربط وسط العراق بشماله

شفق نيوز/ شكا سالكو طريق كركوك - بغداد الدولي، مساء اليوم الأحد، من زحام خانق على جسر رئيسي يربط وسط العراق بشماله بسبب تعطل سيارة وعدم وجود ممر ثانٍ للجسر، ما اضطر أصحاب السيارات إلى سلوك طريق غير معبد.

وقال أحد سالكي الطريق، ويدعى وسام الجابري، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مئات السيارات تصطف على طريق كركوك – داقوق الدولي الذي يربط المحافظة ببغداد، بسبب تعطل إحدى السيارات ما أدى إلى توقف حركة السير".

وأضاف أن "أصحاب السيارات اضطروا إلى استخدام طرق بديلة أسفل الجسر للتخلص من الزحام"، داعياً إلى "ضرورة إيجاد ممر ثانٍ للجسر إذ لا يمكن الاعتماد على ممر واحد لآلاف السيارات التي تسلك الطريق يومياً".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت إدارة قضاء داقوق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حاجة القضاء إلى مشاريع إستراتيجية مهمة لتوفر الخدمات، منها سايلو للحبوب، ومشروع ماء الشرب، داعية وزارة الإعمار والإسكان إلى ضرورة التعجيل بفتح الممر الثاني لجسر داقوق.

وكانت دائرة الطرق والجسور في كركوك، قد أعلنت في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، عن إنجاز جسر داقوق على طريق بغداد - كركوك الدولي بكلفة خمسة مليارات و250 مليون دينار عراقي، وقالت في حينها أنه سيدخل الخدمة في الأيام المقبلة.

وفي السياق، أكد مدير طرق وجسور كركوك بالوكالة، شاكر محمود رشيد، لوكالة شفق نيوز، أن "شركة حمورابي إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان وبإشراف مديرية طرق وجسور كركوك، قامت بهدم 270 متراً من جسر داقوق القديم وبنائه بالكامل مع فضاءات ودعامات جديدة، خلال 250 يوماً وبكلفة خمسة مليارات و250 مليون دينار"، لافتاً إلى أن "نسبة الإنجاز حالياً بلغت 100% وتم إكساء الجسر وانتهى العمل به".

وأشار إلى أن "لجنة فنية من المديرية العامة للطرق والجسور في بغداد قامت بتقييم دعامات وكائز الجسر بممره الثاني لغرض الشروع بفتحه أمام سالكيه، ولكن اللجنة وجدت أضراراً في الركائز التي لم تجري صيانتها من الأضرار التي لحقت بها بسبب السيول".

وبين رشيد أن "هناك خطة لهدم الممر الثاني بصورة كاملة وإعادة تنفيذه بصورة كاملة لأن عمر الجسر تجاوز 60 عماً".

بدوره قال عبد الله محمد، أحد سكان قضاء داقوق، لوكالة شفق نيوز، إن "جسر داقوق يعد واحداً من أهم الجسور الرئيسية وحلقة وصل بين بغداد وكركوك وقد تأثر العام الماضي من شدة سيول الأمطار التي أدت إلى تصدع في أساساته ودعائم الجسر بالإضافة إلى تخسفات، ما دعا إلى قطع السير في ممر العودة من بغداد وتحويل السير إلى ممر الذهاب ليصبح ممراً مشتركاً".

وأشار إلى أن "المئات من السيارات متوقفة على الجسر ومئات أخرى نزلت إلى الطرق الجانبية للتخلص من الزحام وانقطاع الطريق ويجب على وزارة الإعمار والإسكان لإيجاد حل سريع للمشكلة".