سيارة تقتحم مطعما في تكريت وتخلف مصابين

شفق نيوز / افاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم السبت، بأن مدنيين اثنين أصيبا بعد انحراف سيارة واقتحامها مطعم في شارع رئيسي وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "سائق سيارة حديثة فقد السيطرة على القيادة بسبب السرعة، ما أدى لانحرافها ودخولها وسط مطعم العريش في شارع الأربعين الكائن وسط محافظة صلاح الدين".

ولفت المصدر إلى أن "الحادثة أسفر عنها إصابة سائق السيارة ومدني"، مبينا أن "الحادثة وقعت بعد منتصف الليل، وتسبب عنها أضرار مادية وتدمير واجهة المطعم".