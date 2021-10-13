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سياحة ذي قار تنتعش.. فنادق محجوزة بالكامل لأيام

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-13T20:34:34+0000
سياحة ذي قار تنتعش.. فنادق محجوزة بالكامل لأيام

شفق نيوز / كشف مدير مفتشية وآثار ذي قار، عامر عبدالرزاق، يوم الأربعاء، عن وجود حالة انتعاش للسياحة في المحافظة خلال الأيام المقبلة.

وذكر عبدالرزاق لوكالة شفق نيوز، أن "شركات السياحة أبلغته شخصيا بحجز غرف الفنادق الستة الموجودة في المحافظة كافة للأيام الثلاثة المقبلة، للسياح القادمين إلى ذي قار لزيارة آثار المحافظة وأهوارها".

وأضاف، أن "الأعداد المقدرة بالدخول إلى الناصرية خلال الأيام المقبلة تتجاوز 600 سائح "، لافتا إلى وجود "أكثر من 3 رحلات سياحية للمحافظة ألغيت بسبب عدم وجود شاغر في فنادق الناصرية للأيام المقبلة".

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