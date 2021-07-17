أسوأ محافظات العراق تجهيزاً بالكهرباء تستعد لنصب محطات الطاقة الشمسية

شفق نيوز/ أعلن محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، اليوم السبت، عن قرب إكمال إجراءات تخصيص قطع اراض لتنصيب محطات كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية في المحافظة، التي عدها مسؤول محلي أنها "الاسوأ بتجهيز الطاقة".

وجاء في بيان صدر عن مكتب الدليمي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، أن المحافظ اجتمع، اليوم، بعدد من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، وممثلي دوائر الكهرباء في تلك الوحدات، بهدف إكمال إجراءات تخصيص قطع اراضي لتنصيب محطات كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية في الأنبار.

وقال البيان إن محافظ الأنبار ناقش مع قائممقاميّ اقضية الحبانية والعامرية وممثلي دوائر الكهرباء في القضائين، إكمال إجراءات تخصيص قطع الأراضي، لتنصيب محطات للطاقة الشمسية تعمل على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وفي السياق، قال قائممقام قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار، إبراهيم العوسج، لوكالة شفق نيوز، إن "الأنبار هي أسوأ المحافظات تجهيزاً بالطاقة الكهربائية، وذلك بسبب قدم شبكات نقل الطاقة وتدمير معضمها من قبل عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف العوسج، أن "محافظة الأنبار هي الوحيدة التي لا تمتلك أي مصدر لتوليد الطاقة منذ تأسيسها، ما تسبب بتفاقم المشاكل الخدمية بنسبة كبيرة جداً".

وأشار العوسج، إلى أن "حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية قليلة جداً، ولا تتناسب مع حجم الحاجة، وهذا ما دفع إدارة المحافظة بالعمل على إيجاد منافذ جديدة كالطاقة الشمسية، وهي منافذ مهمة جداً من أجل زيادة ساعات الطاقة الكهربائية وتحسينها في المحافظة".

وحول عمليات استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية، التي شهدتها الانبار وعدد من مدن البلاد، بين العوسج، أن "الأجهزة الأمنية تتخذ إجراءات قوية ورادعة وحراسات مستمرة لحماية أبراج الطاقة الكهربائية"، مؤكداً "حتى الآن الوضع مسيطر عليه".