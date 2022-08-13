سوء الخدمات يدفع أحد أقدم الأحياء السكنية جنوبي العراق الى الاحتجاج (فيديو)

شفق نيوز/ نظّم أهالي أحد أقدم الأحياء السكنية في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، يوم السبت، وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الخدمات.

وقال المحتجون لوكالة شفق نيوز، إن "حي الكرامة (الدبيسات) يعد أحد أقدم أحياء مدينة العمارة، ويعاني من نقص الخدمات وانقطاع الكهرباء".

وطالبوا بتحسين الواقع الخدمي وتجديد الشبكة الكهربائية المتهالكة في المنطقة، مشددين على ضرورة "الإسراع بإنجاز مشاريع المنطقة المتلكئة، وأهمها مجسّر ونفق الكرامة المعطل منذ أكثر من عشر سنوات.

وتعاني مدينة العمارة مركز محافظة ميسان والتي تعد من أغنى المحافظات العراقية، من تردي الخدمات الأساسية بعد تهالك شبكات الصرف الصحي وماء الشرب والكهرباء ولم تشهد أي تحسن طوال السنوات الماضية.