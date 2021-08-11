"سومر" تطلق خطة أمنية لحماية المجالس الحسينية في محرم

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات "سومر" في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاربعاء، عن اطلاقها خطة امنية خاصة بحماية المجالس والمواكب الحسينية خلال ايام شهر محرم.

وقال المحافظة احمد الخفاجي في مؤتمر صحافي حضرته وكالة شفق نيوز، إن قيادة عمليات سومر وبالتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية ناقشت جميع تفاصيل الخطة الامنية التي انطلقت امس لتأمين احياء الشعائر الحسينية في عموم محافظة ذي قار"، مبيناً أن "الخطة ستستمر لمدة 13 يوماً وفق تنسيق عالي المستوى".

بدوره، قال قائد عمليات سومر وشرطة ذي قار الفريق الركن سعد الحربية، خلال المؤتمر، إن "جميع الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة والجهاز الاستخباري ستشترك لتأمين الحماية لجميع مجالس العزاء، بالاضافة إلى اشتراك مكتب هيئة الحشد الشعبي في المحافظة وتوابع وزارة الداخلية من الجنسية والدفاع المدني والمرور".

وأشار حربية إلى "التاكيد على التفتيش الدقيق في السيطرات الخارجية لمنع أي تسلل إرهابي قد يحصل"، لافتاً إلى أن "هناك خطة خدمية ستكون مكملة للخطة الامنية تشترك بها البلدية والصحة والماء والكهرباء".

وتشهد اغلب المحافظات العراقية مع بدء شهر محرم طقوساً ومراسم خاصة لإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين، في واقعة الطف سنة 61هـ, اذ يحيونها في مناطقهم 50 يوماً تنتهي بتوجههم الى مدينة كربلاء المقدسة في 20 صفر من كل عام.