"سوكوب" يضطر لالغاء معسكر اربيل قبل بطولة غرب اسيا للمنتخبات الاولمبية

شفق نيوز/ أعلن المدرب المساعد للمنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم عباس عبيد، يوم الاثنين، الغاء اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الذي كان مقررا له في اربيل قبل انطلاق بطولة غرب اسيا .

وقال عبيد لوكالة شفق نيوز، إنه تم الغاء المعسكر التدريبي المقرر للفريق قبل المشاركة في بطولة غرب اسيا، وذلك لانشغال الاندية في بطولة الدوري العراقي الممتاز، موضحا أن تلك الاندية قد اعتذرت من تفريغ لاعبيها قبل البطولة.

وبين أن الجهاز الفني بقيادة التشيكي سوكوب سيقتصر على تفريغ اللاعبين قبل انطلاق البطولة بايام، مؤكداً انه سيتم تفريغ كل اللاعبين قبل 72 ساعة من انطلاق منافسات غرب اسيا .

وأشار عبيد إلى أن البطولة ستقام في مدينة الدمام السعودية للمدة من 4 - 12 من شهر تشرين الاول المقبل بمشاركة احدى عشر منتخباً بضمنها منتخبنا الاولمبي لكرة القدم .