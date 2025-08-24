سوق مريدي يختفي من مدينة الصدر.. فيديو

شفق نيوز- بغداد

باشرت آليات أمانة بغداد اليوم الأحد، بإزالة سوق مريدي في مدينة الصدر، شرقي العاصمة، وذلك ضمن حملات مستمرة لإزالة التجاوزات في الأسواق الشعبية وتنظيم الشوارع.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب مسؤولي أمانة العاصمة، ضمن حملات مستمرة لإزالة التجاوزات في الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية في بغداد، حيث تحول السوق، المعروف بتنوع بضائعه، إلى مركز تجاري عشوائي يشكل عائقاً لحركة السير والخدمات البلدية.ويقول مسؤول في الأمانة، لوكالة شفق نيوز، إن إزالة السوق تأتي ضمن خطة لتوسيع الطرق وإنشاء مساحات عامة وإعادة تنظيم الأسواق بما يخدم سكان المدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار توفير بدائل للمواطنين المتضررين.

ومع بدء الإزالة، بات السوق أثراً بعد عين، وسط متابعة فرق الأمانة للعمليات وإدارة نقل البضائع والممتلكات وفق الإجراءات المعمول بها.

تأسس سوق مريدي في سبعينيات القرن الماضي، وسُمي نسبةً إلى "الحاج مريدي اللامي"، الذي كان يمتلك أول محل تجاري في المنطقة.

وعلى مدار العقود، أصبح السوق واحدًا من أشهر الأسواق الشعبية في العاصمة بغداد، حيث يبيع سكانه مجموعة واسعة من البضائع تشمل الملابس والأجهزة المنزلية والأدوات الغذائية وغيرها، بأسعار مناسبة.

ويعتمد على السوق عدد من المواطنين لكسب رزقهم اليومي، ما يجعل عملية الإزالة تتطلب مراعاة الجوانب الاجتماعية وتأمين بدائل للفئات المتأثرة.