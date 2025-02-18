سوق الغزل.. مقبرة الطيور المهددة بالانقراض وسط غياب الرقابة (صور)

شفق نيوز/ تستمر عمليات بيع الطيور المهددة بالانقراض في سوق الغزل وسط بغداد، في مشهد يثير القلق حيث تصطف الطيور المحنطة والجوارح، مثل "أبو زلة" و"عقاب البادية" و"ميرزا البطائح"، على أركان الأقفاص دون أي رقابة تُذكر، مما يعكس تفاقم الصيد الجائر الذي يهدد التنوع البيئي في العراق.

وفي هذا الصدد، قال مواطنون، لوكالة شفق نيوز، إن "غياب الإجراءات الرادعة ساهم في تفشي هذه الظاهرة، حيث باتت الطيور النادرة تباع علناً، في ظل غياب دور الجهات البيئية والأمنية المسؤولة".

بينما يقول محمد يوسف، أحد مرتادي المنطقة، إنه يمر يومياً عبر السوق ويرى هذه الطيور بحسرة، مستطرداً بالقول "قبل فترة، قمنا بجمع تبرعات لشراء بعض الطيور وإطلاق سراحها، لكن الظاهرة تفاقمت وأصبحت خارج السيطرة، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من الجهات المختصة".

بدوره، يقول أبو الحسن المسافري، رئيس مؤسسة جلجامش للآثار والاهوار، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يعتبر من الخطوط المهمة بالنسبة للطيور المهاجرة من جميع أنحاء العالم لغرض قضاء فصل الشتاء في البلاد"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من الطيور النادرة سواءً الجارحة أو غيرها تتخذ من العراق مكاناً لوضع بيوضها خلال موسم الشتاء".

ويضيف أن "هذه الطيور دائماً ما تكون مستهدفة عن طريق الصيد الجائر، الأمر الذي يخل من التوازن البيئي في البلاد"، مبيناً أن "هذه العمليات لا تحظى بمراقبة حكومية ولا محاسبة للصيادين، لذلك بدأت أعداد هذه الطيور بالتناقص التدريجي والبحث عن أماكن أخرى غير العراق".

كما يحذر ناشطون بيئيون، من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بانقراض العديد من الأنواع النادرة، داعين إلى "تدخل حكومي عاجل للحد من الصيد الجائر وتنظيم تجارة الطيور وفق معايير تحمي البيئة وتحافظ على التوازن الطبيعي".