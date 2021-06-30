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"سوق الشيوخ" تقلص ساعات عمل عمال النظافة بسبب الحر.. وثيقة

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T10:30:47+0000
"سوق الشيوخ" تقلص ساعات عمل عمال النظافة بسبب الحر.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية بقضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، تقليص ساعات العمل لعمال النظافة في القضاء.

وطبقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الإدارة المحلية بقضاء سوق الشيوخ قلصت ساعات عمل عمال النظافة، حيث سيبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً أي لمدة 4 ساعات فقط.

وأكدت الوثيقة، أن القرار جاء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ووصولها لأرقام قياسية.

ويوم امس اتخذت عدداً من المحافظات العراقية قراراً بتقليص وتعطيل الدوام الرسمي بعد ارتفاع درجات الحرارة الى نصف درجة الغليان.  

 

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