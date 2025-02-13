سوق الحلة يتزين بالحلوى والشموع والمتبضعين لإحياء النصف من شعبان (صور)

شفق نيوز/ تزين سوق الحلة، مركز محافظة بابل، بالحلويات الشوكولاته التي تجمّهر المواطنون حول محال بيعها للتبضع منها، وشراء الشموع كذلك، استعداداً لإحياء مناسبة النصف من شعبان.

ويستعد المسلمون الشيعة للاحتفال بهذه الليلة، التي تصادف الخامس عشر من هذا الشهر الهجري، وهي ذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر، محمد بن الحسن العسكري، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإثني عشرية.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، محال سوق الحلة التي تزينت بأنواع الحلويات خاصة الحلوى المعروفة محلياً بـ"الجكليت" وغيرها مثل "الحلقوم"، وأنواع الشوكولاتة، التي بدأ الناس بشرائها، إضافة للشموع، من أجل إحياء ليلة النصف من شعبان، كما جرت العادة في كل عام.

يُذكر أن الإمام المهدي لدى الموروث الديني الإسلامي هو من آل محمد، ويظهر في آخر الزمان و"يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما" كما في الحديث النبوي المتفق عليه، غير أن هناك اختلافاً حول شخصيته حيث يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لم يُولد بعدُ وأنه من أبناء الإمام السبط الحسن بن علي بن أبي طالب من ولد فاطمة ابنة الرسول، بينما يعتقد الشيعة الإمامية أنه وُلد في القرن الثالث الهجري ويُدعى محمد بن محمد بن الحسن العسكري من أحفاد الإمام السبط الحسين بن علي.