"سوق الجمعة".. أكثر أسواق الفلوجة شعبية يعاود الافتتاح بعد طول انتظار (صور)

شفق نيوز / أعيد افتتاح "سوق الفلوجة القديم" أو ما يعرف بـ"سوق الجمعة" في محافظة الأنبار، استجابةً لمناشدات أصحاب العربات، وبعد إغلاق السوق لمدة أكثر من سنة، بسبب أعمال التأهيل والتطوير الذي شهده المكان، وتزامنه مع توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة للحد من تفشي وباء كورونا.

وسوق الجمعة يشتهر ببيع المحاصيل الزراعية والغذائية والمواد المستعملة، فضلا على بيع وشراء النحاس والأواني المستخدمة والطيور، وأسعاره البسيطة جعلت منه مقصدا للعائلات ذات الدخل المحدود.

ووجه قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد الدليمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بـ"السماح لأصحاب عربات هذا السوق بافتتاح عرباتهم أسوة بباقي أسواق المدينة".

وأوضح الدليمي، أن "أمر تسهيل مهام أصحاب عربات سوق الجمعة وفتحها، جاء بعد مناشدات أصحاب السوق البالغ عددهم أكثر من 300 فرد".

وأشار إلى "وضع شروط للسماح لهم بالافتتاح، وهي الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، فضلا عن الحفاظ على نظافة المكان وجماليته بعد أن أصبح من أكثر الأماكن تطورا".

وأوضح أن "تصميم تطويره كان على غرار ساحة النافورات والمقاعد بالقرب من قلعة ـربيل عاصمة إقليم كوردستان"، مبديا تعاونه مع "فئات المجتمع الفلوجي كافة، وتسهيل أمورهم الحياتية".

وأعرب الدليمي، عن أسفه الشديد تجاه "إغلاق بعض الأسواق سواء كان غلق شامل او جزءا، وذلك بسبب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة، والتي جاءت بهدف حمايتهم من كورونا".