سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"سوق الجمعة".. أكثر أسواق الفلوجة شعبية يعاود الافتتاح بعد طول انتظار (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-04T08:02:57+0000
"سوق الجمعة".. أكثر أسواق الفلوجة شعبية يعاود الافتتاح بعد طول انتظار (صور)

شفق نيوز / أعيد افتتاح "سوق الفلوجة القديم" أو ما يعرف بـ"سوق الجمعة" في محافظة الأنبار، استجابةً لمناشدات أصحاب العربات، وبعد إغلاق السوق لمدة أكثر من سنة، بسبب أعمال التأهيل والتطوير الذي شهده المكان، وتزامنه مع توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة للحد من تفشي وباء كورونا.

وسوق الجمعة يشتهر ببيع المحاصيل الزراعية والغذائية والمواد المستعملة، فضلا على بيع وشراء النحاس والأواني المستخدمة والطيور، وأسعاره البسيطة جعلت منه مقصدا للعائلات ذات الدخل المحدود.

ووجه قائممقام قضاء الفلوجة مؤيد الدليمي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بـ"السماح لأصحاب عربات هذا السوق بافتتاح عرباتهم أسوة بباقي أسواق المدينة".

وأوضح الدليمي، أن "أمر تسهيل مهام أصحاب عربات سوق الجمعة وفتحها، جاء بعد مناشدات أصحاب السوق البالغ عددهم أكثر من 300 فرد".

وأشار إلى "وضع شروط للسماح لهم بالافتتاح، وهي الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، فضلا عن الحفاظ على نظافة المكان وجماليته بعد أن أصبح من أكثر الأماكن تطورا".

وأوضح أن "تصميم تطويره كان على غرار ساحة النافورات والمقاعد بالقرب من قلعة ـربيل عاصمة إقليم كوردستان"، مبديا تعاونه مع "فئات المجتمع الفلوجي كافة، وتسهيل أمورهم الحياتية".

وأعرب الدليمي، عن أسفه الشديد تجاه "إغلاق بعض الأسواق سواء كان غلق شامل او جزءا، وذلك بسبب توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة، والتي جاءت بهدف حمايتهم من كورونا".

related

منذ 3 أشهر.. الرطبة تعاني العطش بسبب "القائم" والسكان يحفرون "الآبار" في بيوتهم

Date: 2020-11-13 07:21:52
منذ 3 أشهر.. الرطبة تعاني العطش بسبب "القائم" والسكان يحفرون "الآبار" في بيوتهم

الانبار تفرض حظرا شاملا للتجوال والفلوجة تغلق الاسواق ومنافذ المدينة

Date: 2020-04-04 11:06:07
الانبار تفرض حظرا شاملا للتجوال والفلوجة تغلق الاسواق ومنافذ المدينة

الانبار تبدأ العد التنازلي لافتتاح "عرعر" والمواطنون يخشون استحواذ جهات سياسية عليه

Date: 2020-11-16 06:49:00
الانبار تبدأ العد التنازلي لافتتاح "عرعر" والمواطنون يخشون استحواذ جهات سياسية عليه

صور.. عراقية تلد ثلاثة توائم بعد سبع سنوات من الحرمان

Date: 2020-11-16 18:26:57
صور.. عراقية تلد ثلاثة توائم بعد سبع سنوات من الحرمان

السيطرة على تفاعل كيميائي بمختبر مدرسي في الأنبار

Date: 2020-12-06 15:19:32
السيطرة على تفاعل كيميائي بمختبر مدرسي في الأنبار

الأول من نوعه.. مدينة "أم المساجد" تحتضن مهرجاناً للمواهب في الانبار

Date: 2020-11-20 18:02:41
الأول من نوعه.. مدينة "أم المساجد" تحتضن مهرجاناً للمواهب في الانبار

بهدف كسب الثقة.. الجيش يوزع مساعدات ويعالج مرضى بالأنبار

Date: 2020-12-17 16:17:37
بهدف كسب الثقة.. الجيش يوزع مساعدات ويعالج مرضى بالأنبار

الحلبوسي يجري زيارة قصيرة إلى الفلوجة ويوجه بلديتها بإدامة المشاريع المنجزة

Date: 2020-12-14 16:32:18
الحلبوسي يجري زيارة قصيرة إلى الفلوجة ويوجه بلديتها بإدامة المشاريع المنجزة