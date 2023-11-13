"سوبر سيل" العملاقة تجتاح العراق خلال ساعات وتحذيرات عدة

شفق نيوز / أطلق المتنبئ الجوي، صادق عطية، جملة تحذيرات من أجواء العراق، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك بعد ترجيحات باجتياح سحب "سوبر سيل" العملاقة لسماء البلاد.

وأوضح عطية، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، أن "الفعاليات الجوية الممطرة ستبدأ اعتبارا من يوم غد، بهطول زخات من الأمطار الرعدية في غرب الأنبار خلال ساعات الصباح، ثم تندفع خلال ساعات النهار لتشمل مناطق المحافظة كافة، ثم نينوى ودهوك، شمالاً".

وأضاف أن "موجة الامطار ستندفع ببطئ نحو مدن وسط البلاد والفرات الاوسط وكذلك باقي مدن إقليم كوردستان، خلال ساعات مساء وليل الثلاثاء، وتزداد كثافة السحب مصحوبة بالغزارة وصواعق البرق والرعد على فترات مع رياح هابطة خصوصا في الأنبار".

وأشار عطية، إلى أن "مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة ستبدأ فرص الهطول فيها اعتبارا من فجر وصباح يوم الأربعاء"، مبيناً أن "أعلى كمية أمطار طبقا لما ترصده الخرائط، ستكون في المناطق الواقعة ما بين بغداد والأنبار وصلاح الدين، وكذلك ما بين ذي قار والمثنى وبادية الجنوب، بينما ستكون أقل كمية أمطار في مدن إقليم كوردستان، ومن ضمنها نينوى".

وبناءً على ما تقدم، حذر المتنبئ الجوي، من "صواعق البرق، وغزارة الأمطار، والرياح الهابطة من السحب والحالوب في بعض الأماكن، وسحب (سوبر سيل) العملاقة، إضافة إلى السيول المتوقعة لمناطق شرق البلاد صباح ونهار يوم الخميس المقبل".

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، بوقت سابق من اليوم، تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة، تؤدي إلى تساقط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة، نتيجة منخفض جوي قادم من البحر الأحمر.