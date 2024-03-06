أسواق بغداد تغص بترقب حذر من قفزة جديدة للأسعار قبل رمضان (صور)

شفق نيوز/ ما هي إلا أيام وندخل شهر رمضان المبارك، لكن هذه المرة يأتي وسط ترقب حذر من المواطنين بسبب غلاء الأسعار الذي ضرب الأسواق في الأيام الماضية، خاصة اللحوم بانواعها كافة مع تحذيرات من ارتفاع أكثر يتزامن مع شهر الصيام.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، توثق صوراً لأسواق بغدادية، يجول فيها الأهالي وسط البضائع الأساسية في المائدة العراقية من لحوم وخضار، متخوفين من عدم استحصالها في الأيام المقبلة بسبب الإقبال الشديد عليها من أجل خزنها قبل صعود أسعارها في السوق أكثر مما هي عليه الآن.

ورغم تلك المخاوف، تتخذ الحكومة العراقية مجموعة إجراءات للحد من غلاء تلك الأسعار، أو الحيلولة دون تعرض المواطنين لنكبة مالية خلال رمضان، حيث اتخذت مجموعة قرارات وصلت لحد إيقاف استيفاء أقساط السلف والقروض خلال رمضان، لكي لا تتأثر رواتب الموظفين الذين يشكلون نسبة كبيرة من العراقيين.

من تلك الإجراءات أيضاً، وجّه وزير الزراعة العراقي عباس جبر المالكي، قبل حوالي أسبوعين، بفتح استيراد الابقار والأغنام لغرض الذبح والتربية دعماََ للمواطنين وللسيطرة على أسعار اللحوم.