أسواق الرمادي تستعيد توازنها.. الخضار بـ500 دينار والفواكه بأسعار مناسبة (صور)

شفق نيوز- الأنبار

شهدت أسواق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، خلال الأيام الأخيرة عودة الأسعار تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية، بعد موجة ارتفاع أثقلت كاهل المواطنين وأثارت مخاوف واسعة من استمرار الغلاء، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الأساسية.

وأجرت وكالة شفق نيوز، جولة ميدانية، داخل عدد من الأسواق الشعبية ومحال بيع الخضروات، ووثقت انخفاض أسعار مواد عدة بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر تفاح الجزيرة ألف دينار للكيلوغرام الواحد، فيما سجل المشمش البوعيثة ألفًا وخمسمئة دينار، بينما استقرت أسعار الطماطم والبصل والبطاطا والباذنجان عند 500 دينار، والخيار عند 750 ديناراً للكيلوغرام الواحد.

وتحدث أبو علاء السعدي - أحد البقالين - للوكالة، إن "الأسواق بدأت تستعيد استقرارها بعد فترة من الارتفاعات التي تسببت بإرباك حركة البيع والشراء"، مبيناً أن "وفرة المعروض المحلي لعبت دوراً كبيراً في كسر موجة الغلاء".

وأضاف السعدي، أن "أغلب المواطنين عادوا للشراء بكميات طبيعية بعد أن كانوا يقتصرون على الحاجات الأساسية فقط بسبب ارتفاع الأسعار".

وأوضح أن "أسعار الخضروات شهدت انخفاضًا واضحًا خلال الأيام الماضية، خصوصًا مع زيادة دخول المحاصيل القادمة من مناطق الأنبار والمناطق الزراعية القريبة"، لافتًا إلى أن "الاستقرار الحالي انعكس إيجابًا على الحركة التجارية داخل الأسواق الشعبية".

من جانبه، قال المواطن سلام الناصر، إن "انخفاض الأسعار خفف جزءًا كبيرًا من الأعباء اليومية على العائلات، خاصة مع اعتماد أغلب الأسر على الشراء اليومي للمواد الغذائية".

وأكد الناصر لوكالة شفق نيوز أن "موجة الغلاء الأخيرة أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ودَفعت الكثير من العائلات إلى تقليل استهلاك بعض المواد الأساسية".

وخلص إلى أن "عودة الأسعار إلى مستويات معقولة أعادت شيئًا من الارتياح داخل الأسواق"، مشيرًا إلى أن "المواطنين يأملون باستمرار هذا الاستقرار وعدم عودة الارتفاعات المفاجئة، خصوصًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها شريحة واسعة من السكان".