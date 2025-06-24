أسواق الحلة تستعد لشهر محرم والأهالي يقبلون على شراء "مستلزمات العزاء" (صور)

شفق نيوز/ أيام تفصل العراقيين عن مناسبة ينتظرها الناس كل عام وهي أيام عاشوراء، وما يرافقها من الشعائر الحسينية التي يؤدونها خلال شهر محرم الحرام في التقويم الهجري، وجزء من شهر صفر الذي يليه.

وتشهد أسواق المدن العراقية، خاصة في الوسط والجنوب، إقبالاً على شراء ما تلتزمه الطقوس والشعائر الحسينية، لا سيما تلك الأسواق المنتشرة في مدينة الحلة القريبة من محافظتي النجف وكربلاء اللتان تعتبران مركز تلك الشعائر.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، الإقبال الواسع على شراء مستلزمات العزاء في أسواق الحلة مع اقتراب حلول شهر محرم، حيث شهدت الأسواق حركة نشطة بإقبال الأهالي للاستعداد لهذا الشهر.

ويقبل المواطنون على شراء الملابس السوداء وأدوات العزاء مثل السلاسل والدمام والقامات، استعدادًا لإحياء الشعائر الحسينية، بالإضافة إلى القدور الكبيرة وباقي مستلزمات الطبخ الذي يستمر على مدى حوالي شهرين رفقة تلك الطقوس.

ويحيي المسلمون الشيعة "يوم عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي، وتستمر حتى ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على يوم عاشوراء.