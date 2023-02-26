سواد يغزو خارطة تركيا ينبئ العراقيين بصيف قاحل

شفق نيوز كشفت خريطة نشرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، يوم الأحد، عن حجم الجفاف الذي يضرب كل ولاية تركية، لا سيما الولايات الجنوبية.

وأظهرت الخريطة التي أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، نسب الجفاف العادية والخطيرة والتي تشكلت على مدار ثلاثة أشهر ماضية، للفترة بين تشرين الثاني 2022 حتى نهاية شهر كانون الثاني 2023.

وبحسب الخريطة، فإن نسب الجفاف كانت متباينة من ولاية إلى أخرى، لكن لم تتمتع أي أرض تركية بنسبة إيجابية من المياه.

ويعود ذلك، نتيجة النقص الحاد في هطول الأمطار طيلة فصل الشتاء الذي شارف على الانتهاء داخل الأراضي التركية، ما أثر سلباً على معدلات تدفق الأنهار في تلك المناطق.

وثمة مخاطر جفاف كبيرة تنتظر العراق، خصوصاً في ظل اعتماده على الإطلاقات المائية من السدود التركية الواقعة على مقربة من الحدود، لاسيما تلك المشيدة على نهر دجلة.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، على ضرورة طرح موقف العراق المائي والمشكلات الناجمة عن شح المياه والتغيرات المناخية والاتفاق مع دول الجوار على تقاسم الضرر، خلال مؤتمر نيويورك للمياه المزمع عقد مطلع شهر آذار المقبل.