"سوات" صلاح الدين تنتشر في سامراء لتأمين زيارة الإمام الحسن العسكري

شفق نيوز- صلاح الدين

باشرت مفارز فوج سوات التابع لقيادة شرطة محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، انتشارها الميداني في مدينة سامراء، ضمن خطة تأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري.

وقالت قيادة شرطة المحافظة لوكالة شفق نيوز: "يأتي هذا الانتشار ضمن الجهود الأمنية المكثفة لضمان سلامة الزائرين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، مع متابعة جاهزية العجلات والمعدات لدعم القطعات المنتشرة ميدانياً".

وأضافت القيادة أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المدنيين والزائرين وضمان انسيابية الحركة داخل المدينة خلال مراسم الزيارة".

والإمام الحسن العسكري، هو الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت في المذهب الشيعي الاثني عشري، ووُلد في المدينة المنورة عام 232هـ، وانتقل مع والده الإمام علي الهادي، إلى سامراء بالعراق حيث قضى معظم حياته تحت رقابة الدولة العباسية.

واستشهد الإمام الحسن العسكري في سامراء عام 260هـ، ودُفن في الضريح المعروف وسط مدينة سامراء، والذي يُعد من أبرز المزارات الشيعية في العراق، ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى استشهاده سنوياً، ويُشار إليه بأنه أب للإمام المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية.