"سنوني سنجار" تكمل التعداد السكاني دون مشاكل أمنية وسط خشية من التلاعب بالنتائج

شفق نيوز/ قال مدير ناحية سنوني شمال قضاء سنجار كد خديدا جوكي، يوم الجمعة، إن عملية التعداد العام للسكان في القضاء تمت بسلاسة ودون تسجيل أية مشكلات أمنية.

وقال جوكي لوكالة شفق نيوز، إن "العملية انتهت مساء أمس"، مشيدا بالتنظيم الذي رافق تنفيذها".

ورغم نجاح العملية اعرب جوكي عن مخاوفه حيال نتائج التعداد وتأثيراتها المستقبلية، مشيرا إلى أن "أكثر من نصف سكان قضاء سنجار ما زالوا يعيشون في مخيمات النزوح وخارجها داخل اقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "هناك فقرة في الاستمارات الموجهة للمواطنين تتطلب تحديد مكان الاقامة وهو أمر قد يتسبب في مشكلات مستقبلية اذا اعتبر هؤلاء النازحون غير مقيمين في القضاء".

واضاف جوكي ان "حوالي ربع المجتمع الايزيدي قد هاجروا إلى دول أوروبية خلال السنوات الماضية بسبب اجتياح داعش لمناطقهم عام 2014 ولم تدرج اسماؤهم في سجلات التعداد".

واكد ان "هذا النقص يشكل خطراً على مستقبل الايزيديين في العراق"، محذرا من تداعيات هذه الظاهرة على التمثيل السكاني للايزيديين خلال العقد المقبل"