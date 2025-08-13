سنوات من الانتظار.. 52 مقبرة لضحايا داعش في سنجار ما تزال مغلقة

شفق نيوز- نينوى

كشف النائب محمد خليل، يوم الأربعاء، عن وجود 93 مقبرة جماعية لضحايا تنظيم داعش بقضاء سنجار في محافظة نينوى، بينها 52 مقبرة لم تُفتح حتى الآن وفق المعايير الدولية والعراقية.

وقال خليل، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تباطؤاً وفشلاً حكومياً في التعامل مع ملف المقابر والبحث عن المغيبين والمغيبات، رغم أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، أدرج في برنامجه تطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة الإعمار ومنح الحقوق لذوي الضحايا وفتح المقابر الجماعية".

وأضاف أن "اتفاق سنجار الموقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ما يزال حبراً على ورق، شأنه شأن التعهدات السابقة في وقت يستمر فيه ملف سنجار رهينة الخلافات السياسية وضعف الإجراءات الحكومية".

هذا ووقع اتفاق سنجار في تشرين الأول/أكتوبر 2020 بين بغداد وأربيل بهدف تنظيم الإدارة المحلية والأمنية للقضاء وإخراج الجماعات المسلحة غير الرسمية، إضافة إلى تسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار.

إلا أن الاتفاق واجه العديد من العراقيل في التطبيق بسبب الخلافات السياسية وتعدد القوى المسلحة النافذة في المنطقة، ما حال دون تنفيذ بنوده بشكل فعلي حتى اليوم، وفقاً للمراقبين.