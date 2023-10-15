"سنموت بكارثة".. وثيقة تكشف عن تحذير من انهيار جنوبي العراق

شفق نيوز / كشفت وثيقة حكومية صادرة من أحد مستشفيات محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، عن تحذير من انهيار أحد أقسام المستشفى بالكامل بسبب قدمها.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "مسؤول قسم المختبر في مستشفى الجبايش العام أبلغ إدارة المستشفى بانهيار جزء من بناء قسمه قبل عدة أيام"، محذراً من انهيار الجزء المتبقي مع قرب حلول فصل الشتاء.

وأضافت الوثيقة، أن "مسؤول قسم المختبر في المستشفى أبلغ الإدارة بأنه أصدر أمراً بإخلاء البناية بسبب تهالكها"، مشيرا إلى أن "عدم إيجاد البديل يعني إغلاق وحدة المختبر التابعة للمستشفى، تفادياً للكوارث المستقبلية التي قد تحصل".

وأوضحت الوثيقة، أن "إدارة المستشفى أبلغت مسؤول الوحدة المختبرية بتعذرها عن توفير البديل، لصغر مكان مستشفى الجبايش، وعدم كفاية الأبنية الموجودة".