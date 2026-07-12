سند يوجه برفع الحظر عن "روبلوكس" خلال العطلة الصيفية

شفق نيوز- بغداد

وجه وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند، الأحد، برفع الحظر عن لعبة "روبلوكس" خلال العطلة الصيفية، اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، على أن تخضع اللعبة لرقابة مشددة مع منع استخدام خاصية الدردشة للأطفال.

وقال مصدر في وزارة الاتصالات، لوكالة شفق نيوز، إن الوزير أصدر التوجيه بمناسبة انتهاء العام الدراسي والعطلة الصيفية، موضحاً أن رفع الحظر يقتصر على فترة العطلة الصيفية.

وأضاف المصدر أن الوزارة ستفرض رقابة مشددة على اللعبة، مع منع استخدام خاصية الدردشة للأطفال.

ودعت وزارة الاتصالات، وفق المصدر، أولياء الأمور إلى متابعة أطفالهم أثناء استخدام اللعبة.

وكانت وزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري قد أعلنت في 19 تشرين الأول 2025، حظر لعبة "روبلوكس" في العراق، استناداً إلى قرارات المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بعد رصد مخاطر أمنية واجتماعية وسلوكية، أبرزها تعريض الأطفال والمراهقين للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، واحتواء اللعبة على محتوى وسلوكيات تتعارض مع القيم المجتمعية.

وأضافت الوزيرة حينها، أن القرار يستند أيضاً إلى انتشار روابط احتيالية لسرقة البيانات، وتشجيع عمليات الشراء داخل اللعبة، فضلاً عن تزايد حالات الإدمان الرقمي والعزلة الاجتماعية، مؤكدة استمرارها في متابعة التطبيقات والألعاب التي قد تهدد سلامة المستخدمين أو تمس القيم الأخلاقية.

وتُعد "روبلوكس" واحدة من أكبر منصات الألعاب الإلكترونية في العالم، إذ تتيح للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة ومشاركتها مع الآخرين والتفاعل عبر الدردشة داخل المنصة.

ويستخدمها عشرات الملايين يومياً، وتشكل الفئات العمرية دون 18 عاماً أكثر من نصف مستخدميها، ما جعلها محل تدقيق في عدد من الدول بشأن إجراءات حماية الأطفال وسلامتهم الرقمية.