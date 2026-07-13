سند يوجه بحجب منصات المراهنات الإلكترونية ورفع الحظر عن IMDb

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند، يوم الاثنين، توجيه الوزارة بحظر جميع منصات المراهنات والمقامرة الإلكترونية في العراق، مؤكداً أن القرار يأتي لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة.

وقال سند، في بيان، إن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، وخوارزميات الإدمان الرقمي، والاستنزاف المالي الموجه، التي تهدد الاستقرار المجتمعي.

وأضاف أنه وجّه أيضاً برفع الحظر عن موقع IMDb المتخصص بتقييم الأفلام.

وكانت وزيرة الاتصالات السابقة هيام الياسري، قد أعلنت في كانون الاول عام 2024، حجب موقع IMDb وذلك بعد "فحص محتواه من قبل شركة السلام العامة"، الجهة الحكومية المختصة بمراقبة وحجب المواقع.

واشارت الياسري، حينها إلى أن الموقع يتضمن محتوىً اعتبرته مسيئاً للقيم والتقاليد المجتمعية، ويضم أفلاماً وصفحات وصفتها بـ"غير الأخلاقية"، مؤكدة أن قرار الحجب اتُّخذ بعد متابعة ورصد مستمرين ولم يكن إجراءً عشوائياً.

ويُعد IMDb (قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت) منصة عالمية متخصصة في عرض معلومات وتقييمات الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية، ويستخدمه الملايين للاطلاع على تفاصيل الأعمال الفنية وآراء المستخدمين حولها.

وكان الوزير مصطفى سند، قد وجه امس الأحد، برفع الحظر عن لعبة "روبلوكس" خلال العطلة الصيفية، اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، على أن تخضع اللعبة لرقابة مشددة مع منع استخدام خاصية الدردشة للأطفال.