سند وخشان يعلنان خسارتهما أربع دعاوى قضائية ضد الكاظمي والحلبوسي

شفق نيوز/ أعلن النائبان مصطفى سند وباسم خشان، اليوم الاثنين، خسارتهما أربع دعاوى قضائية رفعاها ضد رئيسي الوزراء مصطفى الكاظمي والنواب محمد الحلبوسي.

وقال سند في منشور على حسابه في "فيسبوك"، "ترافعنا اليوم في المحكمة الاتحادية في اربع دعاوى اقمناها انا وزميلي النائب باسم خشان، وتم رد الدعاوى جميعاً وخسرناها".

والدعوى الاولى وفقاً لسند مقامة ضد رئيس الوزراء حول قرار ١٦٨ لسنة ٢٠١٤ القاضي بتوزيع الاراضي على ابطال التحرير وعوائل الشهداء والجرحى، والذي اسُتغل بغير وجهه، والثانية ضد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء حول قرار مجلس الوزراء الذي خول رئيس الوزراء اصدار الاوامر الديوانية لتعيين المدراء بالاصالة.

والدعوى الثالثة مقامة ضد رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لتحديدهم رواتب المحاضرين ب٢٥٠ الف دينار لمخالفته القوانين والقرارات النافذة التي لم تصل لهذا المستوى من الأجر، والمطالبة برفع الراتب، والرابعة مقامة ضد رئيس مجلس النواب لعدم تشريع قانون مجلس الخدمة.