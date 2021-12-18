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"سندباد لاند" ترضخ للضغوط وتلغي كافة الحفلات الفنية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-18T20:20:03+0000
"سندباد لاند" ترضخ للضغوط وتلغي كافة الحفلات الفنية

شفق نيوز/ قررت إدارة مدينة "سندباد لاند" الترفيهية بالعاصمة بغداد يوم السبت إلغاء كافة الحفلات الفنية جراء ضغوط من مارستها متظاهرون وقوى سياسية شيعية.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "احتراما وتقديرا لكل مراجعنا الكرام واتفاقا مع نهجنا الدائم الذي نلتزم به ولا نحيد عنه، تقرر الغاء كافه الاحتفالات والحفلات الفنيه المتفق عليها".

كما قررت الإدارة "انهاء العقود مع الشركه المصرية الراعية لهذه الاحتفالات"، مردفة "كلنا ثقه بتفهم الجميع بان اهدافنا دائما وستبقى مليئة بالاحترام والتقدير لوطننا وشعبنا العظيم".

وكان متظاهرون وقوى شيعية قد ضغطوا على إدارة "سندباد لاند" من أجل إلغاء الحفلات الفنية والغنائية بدعوى أنها تتزامن مع احتفالات دينية أو أنها تخالف الأعراف السائدة وتعاليم الدين الإسلامي.

وأول أمس الخميس، أطلقت قوات الأمن العراقية، الرصاص الحي في الهواء لإبعاد محتجين مناهضين للحفلات الفنية أمام مدينة "سندباد لاند" شرقي بغداد.

وكان العشرات قد تجمعوا صباح الخميس أمام مدينة العاب "سندباد لاند" رافعين لافتات تعبر عن رفضهم لحفلات الغناء التي تقام في المدينة، وآخرها حفل الفنان المصري محمد رمضان، فيما تضمنت لافتات أخرى عبارات تحذر من تكرار إقامة الحفلات الغنائية، ووصفت مقيمي هذه الحفلات بـ"أنصار الشيطان".

وكان رجل الدين العراقي جعفر الإبراهيمي، قد انتقد الحفلات التي تقام في مدينة بغداد، وأطلق عبارات عنصرية ونابية بحق الفنان المصري محمد رمضان، وهو ما أثار غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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