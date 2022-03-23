سنحتج أمام الخضراء.. فنانة عراقية تطالب بإلغاء قرار تصفية دائرة السينما والمسرح  

شفق نيوز / أعلنت الفنانة آلاء حسين، يوم الأربعاء، عن سعي حكومي لإغلاق دائرة السينما والمسرح بعد تصنيفها كأحد الشركات الخاسرة، وفيما بينت أن هذا القرار سيحرم الفنانين من حقوقهم وطلبة كليات ومعاهد الفنون الجميلة من التعيين، أكدت تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع المقبل أمام المنطقة الخضراء لإعادة الدائرة الى التمويل المركزي.

وقالت الفنانة آلاء حسين في مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" وتابعته شفق نيوز إن "هناك مشكلة كبيرة أخرى تواجه دائرة السينما والمسرح، إحدى الدوائر التابعة لوزارة الثقافة، وهي الاغلاق التام".

وأضافت حسين أن " الدائرة صنفت قبل عام 2003 كدائرة خاسرة، والشركات الخاسرة في الدولة العراقية الحديثة سيتم تصفيتها في عام 2022 وبالتالي سيمنعنا ذلك من الحصول على راتب تقاعدي كما ان طلبة معاهد واكاديميات الفنون لن يجدوا مكانا يتعينون فيه عند تخرجهم، ولن يكون لدراستهم أي معنى".

وبينت الفنانة العراقية أن "الفنانين في دائرة السينما والمسرح وباعتبارنا موظفين، سنتجمع يوم 27 اذار الذي يصادف يوم المسرح العالمي في وقفة احتجاجية كبيرة منذ الساعة 11 صباحا وتنتهي بالوقوف امام بوابة المنطقة الخضراء للمطالبة بإعادة هذه الدائرة الى التمويل المركزي وإلغاء نظام التمويل الذاتي".

وكانت الفنانة الاء حسين احدى الفنانات اللواتي شاركن في احتجاجات على قرار إزالة مسرح الرشيد وسط العاصمة بغداد، حسب وثيقة أصدرتها وزارة الاعمار والإسكان تؤكد عائدية المسرح اليها ، وأن دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة قامت ببناء المسرح دون استحصال الموافقات الأصولية، وهو المسرح الذي استعاد نشاطاته في (17 / 12 / 2021) بعد إغلاق دام اكثر من 18 عاماً، حيث قامت وزارة الثقافة وبجهود ذاتية بترميم المسرح، قبل ان يحسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الجدل بـ"إبقاء المسرح ليكون ساحة لعمل الفنانين"، مبيناً أن "ما أثير عن ملكية المسرح هو اجتهاد روتيني من دوائر الدولة، ولا يجب التعاطي مع هكذا حالة من منطلق خلق اليأس والإحباط".