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سنجار.. موجة نزوح جديدة للايزيديين بسبب الخدمات

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-31T12:23:32+0000
سنجار.. موجة نزوح جديدة للايزيديين بسبب الخدمات

شفق نيوز/ تشهد مدينة سنجار موجة نزوح جديدة للايزيدين عن المدينة الى محافظة دهوك بسبب قلة تقديم الخدمات وعدم استقرار الأمن في مناطق سنجار.

وقال قائمقام سنجار محمد خليل لوكالة شفق نيوز؛ ان مئات العائلات نزحت مرة من سنجار الى مخميات محافظة دهوك.

وأضاف خليل؛ أن "أعداد العائدين من مناطق سنجار الى مخيمات دهوك وصلت الى ما بين 250 الى 300 عائلة، وهؤلاء يقدمون اوراق العودة ونحن بدورنا نرفع طلباتهم الى الجهات المعنية لكي يقدمون المساعدة لهم وتأمين السكن في المخيمات وتقديم المساعدة العاجلة".

وعن أسباب عودة النازحين مجددا الى مخيمات محافظة دهوك، بين أن

"هناك نقصا كبيرا في الخدمات كالماء والكهرباء وتبليط الشوارع وايضا هناك مجاميع مسلحة وأحزاب تتحكم بسنجار، وهناك ايضا سلاح منفلت بيد تلك المجاميع".

وناشد قائمقام سنجار الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية والمحلية أن تقوم بواجباتها تجاه اهالي سنجار بتأمين متطلبات الحياة، وكذلك العمل على إيجاد حلول جذرية من اجل استبداد الأمن والاستقرار في جميع مناطق سنجار.

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