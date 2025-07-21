سنجار.. تسهيل إجراءات التمليك وإلغاء قوائم الانتظار

شفق نيوز- بغداد

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، بتسهيل إجراءات التمليك في قضاء سنجار، من خلال إلغاء قوائم الانتظار والتسلسلات، واعتماد نظام المراجعة المفتوحة لجميع المواطنين الحاصلين على كتب التمليك، بالإضافة إلى اعتماد نظام الدوام بنظام الشفتين (الصباحي والمسائي) في دائرة التسجيل العقاري.

وقال إعلام الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ذلك خلال اجتماع لوزير العدل مع مستشار رئيس الوزراء والمشرف على ملف سنجار زيدان خلف، ومدير عام دائرة التسجيل العقاري حيث تم بحث آليات تسريع تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك الدور السكنية في مجمعات القحطانية والعدانية وحطين في سنجار.

وأكد الوزير شواني، وفق اعلام الوزارة، أهمية تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية بما يضمن حفظ حقوق المواطنين وتسريع إنجاز المعاملات وفق القانون وقرارات مجلس الوزراء.

ودعا الوزير أهالي سنجار المشمولين بقرار التمليك، وخاصة من لديهم كتب رسمية من دائرة البلديات، إلى مراجعة ملاحظية التسجيل العقاري في سنجار لاستكمال إجراءات التمليك.

وشدد الوزير على تواجد اللجنة المختصة بشكل دائم في ملاحظية سنجار لمتابعة تنفيذ القرار حتى الانتهاء من كافة المعاملات.