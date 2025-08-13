سنجار.. انتشال رفات 762 إيزيدياً من المقابر الجماعية

شفق نيوز- نينوى

كشف مدير مكتب شؤون المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان حسين القائدي، يوم الاربعاء، عن انتشال رفات 762 شخصا من أبناء الطائفة الإيزيدية من المقابر الجماعية التي خلفها تنظيم داعش خلال سيطرته على مناطق سنجار في نينوى عام 2014.

وقال القائدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج فحوصات الحمض النووي اسفرت عن تحديد هوية 298 من هؤلاء الضحايا، حيث جرى تسليم رفاتهم الى ذويهم ونقلهم الى قضاء سنجار لدفنهم في مقابر خاصة أعدت تكريما لذكراهم، فيما لا تزال رفات البقية مجهولة الهوية، بانتظار استكمال الإجراءات الفنية اللازمة للتعرف عليهم".

وانتقد المسؤول الإيزيدي، ما وصفه بـ"تقصير الحكومة الاتحادية في بغداد بملف فتح المقابر الجماعية"، مبينا أن "هذا الملف الانساني لا يحظى بالاهتمام الكافي من الجهات المعنية رغم خطورته وابعاده الانسانية والاجتماعية".

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الى "التحرك العاجل ودعم الجهات المختصة من اجل المساعدة في فتح المقابر المتبقية التي ما تزال مغلقة، خاصة وأن عددها يبلغ 68 مقبرة من اصل 91 تم توثيقها حتى الان".

وشهدت مدينة سنجار اليوم مراسم استقبال رسمية للوجبة الثامنة من رفات الضحايا والتي ضمت 22 شخصا من ضحايا المقابر الجماعية، حيث جرت المراسم بحضور ذوي الضحايا وعدد من المسؤولين المحليين وممثلي المنظمات الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف النائب محمد خليل، عن وجود 93 مقبرة جماعية لضحايا تنظيم داعش بقضاء سنجار في محافظة نينوى، بينها 52 مقبرة لم تُفتح حتى الآن وفق المعايير الدولية والعراقية.