سنجار.. احتجاجات على حكم قضائي بإعدام ايزيديين قتلوا مدنيين اثنين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الجمعة، بانطلاق تظاهرة داخل مركز قضاء سنجار شارك فيها العشرات من الإيزيديين على اثر اصدار محكمة جنايات نينوى حكماً بالإعدام بحق 4 متهمين بقتل مدنيين اثنين.

وكان الجيش العراقي اعتقل المتهمين الاربعة قرب قرية ام الذيبان بعد مقتل اثنين من ابناء قبيلة شمر في القضاء قبل أكثر من شهرين، وضبطت معهم السلاح الذي نفذوا به الجريمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المحتجين طالبوا بانصاف المتهمين والافراج عنهم".

وبحسب المصدر فإن "اثنين من المعتقلين هم من عناصر اليبشه واثنين اخرين غير منتمين لليبشه".

هذا وقد شهد القضاء أكثر من مرة استهدافاً للمدنيين العرب في ظل تفشي السلاح وتعدد المجاميع المسلحة.