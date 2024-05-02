سنجاب عراقي يقطع أكثر من 200كم للعودة إلى الطبيعة في إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أكثر من 210 كيلومترات تفصل بين محافظتيّ كركوك والسليمانية، هي مسافة طويلة نوعاً ما إلا أنها لم تكن كذلك بالنسبة للشاب عبد الرحمن علي الذي أصرّ على أن إعادة حيوان إلى الطبيعة وإطلاق سراحه من القفص أمر يستوجب هذا العناء، ليعيد سنجاباً إلى بيئته الطبيعية في غابات إقليم كوردستان.

ويقول الشاب عبد الرحمن علي (17 عاماً)، لوكالة شفق نيوز، إن "الطبيعة وجمال البيئة تستدعي أن نهتم بها ونحافظ عليها والحيوانات جزء مكمل لجمال طبيعة إقليم كوردستان حيث نقضي أوقاتاً كثيرة لمشاهدة جمال طبيعة الإقليم".

ويؤكد "في كل فترة أقتني الحيوانات من السوق المخصص لها في كركوك ويقوم بإطلاق سراحها مع والدي الذي يساعد في دعم الطبيعة والمحافظة على بيئة يكون الإنسان والحيوان جزءاً منها".

ويضيف "هذا السنجاب كنت قد اشتريته من السوق وهو الرابع الذي نطلق سراحه في غابات هورمان بالسليمانية في إقليم كوردستان دعماً للبيئة والمحافظة على بقاء هذه الحيوانات لتعيش في بيئتها الطبيعية وهي الغابات"، مبيناً أن "المسافة التي قطعتها مع العائلة لإطلاق السنجاب أكثر من 210 كيلومترات".

فيما يوضح سردار هورامي، أحد أهالي منطقة هورمان، لوكالة شفق نيوز، أن "الشاب الذي قام بإطلاق سراح السنجاب في غابات هورمان يعزز الاهتمام بجمال الطبيعة وهي خطوة لم يقم بها أحد بأن يجلب الحيوانات ويطلق سراحها لتكون جزء من غابات هورمان وجمال طبيعتها".

وتعد السناجب فصيلة منفصلة من القوارض أو القواضم، وهي تنقسم إلى فئتين، السناجب الأرضية، وسناجب الأشجار، والأرضية منها عدة أنواع: مرموط الخمائل، والصيداني، وكلب المروج، كما أن أشهر أنواع سناجب الأشجار، هي: الأحمر، والرمادي، وسنجاب الثعالب، وذو الأذن المقنزعة.

وأصغر أنواع السناجب هو السنجاب الأفريقي القزم الذي يعيش في غرب إفريقيا، ويزن 15 غراماً تقريباً، ويصل طوله إلى 8سم وله ذيل طوله 5 سم.

بينما تعتبر السناجب الآسيوية العملاقة أضخم أنواع السناجب إذ يبلغ طول الواحد منها 85سم، بما في ذلك الذيل، ومنها سنجاب النخيل الآسيوي المخطط الذي يعيش في سريلانكا والهند، ويطلق عليه سنجاب النخيل ذو الخطوط الثلاثة، والسنجاب الأسود العملاق الذي يعيش في غابات جنوب شرقي آسيا، ويصل وزنه إلى 3كغم وله ذيل طويل جداً.

وأكثر أنواع السناجب شيوعاً كل هو السنجاب الأحمر الذي يعيش في أوروبا وشمال آسيا، والسنجاب الرمادي الذي يعيش في أمريكا الشمالية، ويعيش السنجاب الأحمر في الغابات الصنوبرية وتتفاوت ألوانه بين الأحمر والأسود، ويكسو الفراء الرمادي المائل إلى اللون الفضي السنجاب الأحمر في فصل الشتاء، بينما يعيش السنجاب الرمادي في الغابات والمتنزهات ذات الأشجار عريضة الأوراق، وهو حيوان متلف ومُضرّ بالأشجار.