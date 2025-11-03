سنة العراق يصلون طلباً للغيث

شفق نيوز- بغداد

دعا ديوان الوقف السني في العراق إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم السبت المقبل، بسبب تأخر نزول الأمطار وشحّ المياه في البلاد.

وذكر الديوان في بيان، أن رئيسه عامر شاكر الجنابي وجّه بإقامة صلاة استسقاء مركزية في جميع المحافظات يوم السبت الموافق 8 تشرين الثاني الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، "طلباً للغيث والرحمة من الله".

وكان مرصد العراق الأخضر البيئي قد توقّع في وقت سابق تأخر موسم تساقط الأمطار هذا العام في العراق حتى شهري تشرين الثاني أو كانون الأول، مشيراً إلى أن كميات الأمطار ستكون محدودة مقارنة بالسنوات السابقة، الأمر الذي قد يفاقم أزمة المياه ويمتد تأثيرها إلى محافظات الوسط بعد أن طالت المحافظات الجنوبية.