"سناء" تعود الى ذويها بعد فقدانها 14 عاماً

شفق نيوز/ أسهمت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في محافظة كركوك بإعادة سناء عبد الستار البالغة من العمر 38 عاماً الى ذويها بعد فقدانها لأكثر من 14 عاماً وهي تعاني من حالات فقدان للذاكرة.

وجاءت عملية الإعادة بعد أن قامت الشرطة المجتمعية بالإعلان عن المرأة عبر صفحاتها الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سارع المتابعون الى مشاركة المنشور والذي أسهم بدوره بتعرف ذويها عليها، وقد تم تسليمهم إياها اصوليا.