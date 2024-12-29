سم الفأر ينهي حياة فتاة في مدينة الصدر وسلك كهربائي يصعق شاباً

شفق نيوز/ شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوفاة فتاة نتيجة تناولها "سم الفأر" في مدينة الصدر، فيما لقي شاب مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية ضمن العاصمة بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، توفيت نتيجة تناولها مواد (قرص سموم) تستخدم للقوارض داخل منزلها ضمن مدينة الصدر"، مؤكداً التحفظ على والدها لحين انتهاء التحقيق ومعرفة اذا كان الحادث انتحار أو عرضي".

وفي حادث آخر، أشار المصدر، إلى "مصرع شاب تولد 1998 نتيجة تعرضه لحادث سقوط سلك كهربائي 11 ألف واط، عليه ضمن منطقة معسكر الرشيد".