سمكة "السلور" تقتحم مياه العراق وتدق ناقوس الخطر

شفق نيوز/ سجّل فريق منظمة الجبايش البيئية إنجازاً علمياً جديداً، بتوثيق أول وجود مؤكد لسمكة السلور الأفريقية (CLARIAS GARIEPINUS) داخل أهوار الجبايش بمحافظة ذي قار.

وذكرت المنظمة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الاكتشاف يمثل ثاني تسجيل رسمي للنوع داخل العراق، بعد رصده سابقًا في نهر دجلة قرب مدينتي بغداد والموصل من قِبل باحثين في جامعة بغداد، لكنه يُعد الأول من نوعه داخل بيئة الأهوار المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي".

ودعا الفريق البحثي، بحسب البيان، إلى "رصد دقيق لهذا النوع، ومتابعة تأثيره على التنوع الإحيائي في الأهوار، محذراً من إمكانية توسعه على حساب الكائنات المحلية، الأمر الذي قد يُحدث اختلالات يصعب معالجتها لاحقاً.

وتنتمي السمكة إلى فصيلة السلوريات، وتتميز بزعنفة ظهرية طويلة تمتد على طول الجسم، وزعنفة ذيلية دائرية، وأربعة أزواج من الشعيرات الحسية (باربلز)، وهي خصائص تمنحها قدرة كبيرة على التحسس والبقاء في المياه الطينية والعكرة، ما يساعدها على التكيّف والتكاثر في البيئات الجديدة.

ويصنف العلماء هذه السمكة ضمن الأنواع الدخيلة الغازية، ما يثير مخاوف بيئية من تأثيراتها المحتملة على الأنواع المحلية وعلى التوازن البيئي الدقيق في الأهوار، التي تُعد واحدة من أغنى النظم البيئية في المنطقة وأكثرها هشاشة.