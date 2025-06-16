سماء مغلقة وتأشيرات مرفوضة.. عراقيون عالقون في جورجيا  يطالبون الحكومة بإعادتهم (صور)

شفق نيوز/ كشف عراقيون عالقون في جورجيا، يوم الاثنين، عن عدم قدرتهم على العودة نتيجة إغلاق الأجواء العراقية إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

ووفقاً لإفادات عدد من العالقين، فإن أعدادهم تجاوزت الـ500 شخص، معظمهم من الأطباء والموظفين والمشاركين في مؤتمرات ومهام عمل رسمية أو خاصة.

وقال حسام الجبوري، وهو أحد العالقين لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ أيام ونحن لا نستطيع العودة للعراق بسبب إغلاق الأجواء، وفي الوقت ذاته لا نستطيع السفر لدول أخرى مثل تركيا أو السعودية بسبب رفض منح التأشيرات، وهذا يضعنا في دائرة ضيقة جداً ومرهقة".

وأضاف أن "عدداً من العالقين تواصلوا مع الخطوط الجوية العراقية التي بينت لهم أن الشركة التي نقلتهم لديها طائرة مستأجرة ولا يمكن الوصول الى المستثمر لإعادة العالقين".

كما طالب العالقين الحكومة العراقية، ووزارة الخارجية وسفارة العراق في جورجيا بـ "التدخل العاجل لتأمين عودتهم وإيجاد حلول مؤقتة تحفظ وظائفهم وحقوقهم".

وسبق أن ناشد العديد من العراقيين العالقين في لبنان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، السلطات العراقية بالتدخل الفوري من أجل إجلائهم، مؤكدين أن السفارة العراقية لدى بيروت لم تفتح أبوابها لهم.

ودعت السلطات العراقية المواطنين العراقيين المقيمين في الخارج أو العالقين في عدد من الدول إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية العراقية، وذلك لغرض الحصول على التسهيلات اللازمة وتقديم المساعدة المطلوبة.